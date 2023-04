GT vs MI Dream 11 Prediction: जानिए कैसी हो सकती है मुबंई और गुजरात की प्लेइंग 11

GT vs MI Dream 11 Prediction: आज आईपीएल का 34वां मैच गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस (Gujarat Titans vs Mumbai Indians) के बीच खेला जाना है. बता दें, अब तक के हुए मैच को देखें तो गुजरात ने 6 मैचों में से चार पर जीत हासिल कर अंकतालिका में चौथे स्थान पर है. वहीं मुंबई की बात करें तो अब तक के हुए 6 मैचों से सिर्फ 3 पर जीत हासिल की है और अंकतालिका पर 7वें स्थान पर मौजूद है. ऐसे में आज मुंबई पूरी कोशिश करेगी कि जीत हासिल कर अंकतालिका में ऊपर पहुंचे.

इस खबर में हम आपको बताएंगे गुजरात (GT) और मुंबई (MI) ड्रीम 11 टीम (GT vs MI Dream 11 Team) के बारे में.

IPl 35th Match -

GT vs MI

Toss - 7 PM

Venue - Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

Date - Tuesday, April 25, 2023

Time - 7:30 PM

गुजरात टाइटन्स बनाम मुंबई इंडियन्स ड्रीम11 प्रिडिक्शन (GT vs MI Dream11 Prediction)

बैटर- शुभमन गिल (Shubhman Gill), डीए मिलर (DA Mille), टिम डेविड (Tim David), तिलक वर्मा (Tilak Varma), सूर्यकुमार यादव (Surya Kumar Yadav)

विकेट कीपर- रिद्धीमान साहा (Wriddhiman Saha)

ऑलराउंडर- हार्दिक पंड्या

बॉलर- राशिद खान (Rashid Khan), बेहरेनड्रॉफ (JP Behrendroff), पियूश चावला (Piyush Chawla), जोफरा आर्कर (Jofra Archer)

पिच रिपोर्ट (PITCH REPORT)

आज का मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में होगा. इस पिच के लिए कहा जाता है कि यह पिच बैटर्स को काफी सपोर्ट करती है. पिछले मैचों को देखा जाए तो स्कोर काफी अच्छा रहा है.

गुजरात टाइटंस संभावित प्लेइंग 11 (GT Playing 11)

शुभमन गिल, रिद्धिमान साहा (wk), राहुल तेवतिया, राशिद खान, साई सुदर्शन / विजय शंकर, हार्दिक पांड्या (c), डेविड मिलर, जोश लिटिल / नूर अहमद, अल्जारी जोसेफ, मोहित शर्मा और मोहम्मद शमी.

मुंबई इंडियंस प्लेइंग 11 (MI Playing 11)

रोहित शर्मा (c), इशान किशन (wk), ऋतिक शौकीन, पीयूष चावला, सूर्यकुमार यादव, कैमरन ग्रीन, तिलक वर्मा, टिम डेविड, जोफ्रा आर्चर, जेसन बेहरेनडॉर्फ और अर्जुन तेंदुलकर / अरशद खान.

