Himachal Accident News: गोबिंद सागर झील में नहाने गए 7 लोग डूबे, 6 के शव मिले

Himachal Accident News: हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में एक बड़ी खबर सामने आई है. जानकारी के अनुसार, गोबिंद सागर झील में 7 युवक डूब गए हैं. ये सभी लोग पंजाब के मोहाली के रहने वाले हैं. बताया जा रहा है कि सभी युवक गोबिंद सागर झील में नहाने के लिए गए थे. ऐसे में वह सभी गहरे पानी में चले गए और डूब गए. हालांकि, तलाश में 6 लोगों के शव को बाहर निकाल लिया गया है और एक की तलाश जारी है. ऐसे में अब परिवार कई सारे सवाल उठा रहे हैं, कि अगर कोई वहां पर होता तो हमारे बच्चे बच जाते.

Himachal Pradesh | Seven tourists went missing in Gobind Sagar Lake near Baba Garibnath Temple in Una district. They were a total of 11 tourists.

"Police, administration and rescue teams deployed. I am also reaching the spot in some time," says Arjiit Sen, SP, Una.

— ANI (ANI) August 1, 2022