Himachal Chunav: हिमाचल चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू, चुनाव आयोग ने जारी की अधिसूचना

Himachal Vidhansabha Election 2022: हिमाचल विधानसभा चुनाव के तारीखों (Himachal Chunav Date) को लेकर तस्वीरें साफ हो गई है. 12 नवंबर को हिमाचल में 68 विधानसभा सीटों पर (Himachal Chunav) चुनाव होने हैं. चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है. ऐसे में आज से विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन शुरू हो गए हैं. जिसके लिए चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है.

चुनाव आयोग ने सोमवार को हिमाचल विधानसभा के लिए आधिकारिक रूप से अधिसूचना जारी कर दी है. ऐसे में आज यानी 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक तमाम पार्टियों के प्रत्याशी अपना नामांकन कर सकते हैं.

बता दें, हिमाचल प्रदेश में कुल 68 विधानसभा सीट हैं. इन सभी सीटों पर एक ही फेज में मतदान होंगे. ऐसे में चुनाव को लेकर राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. सभी राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है. एक दो दिन के अंदर पार्टियां अपने उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट भी जारी कर देगी. कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि आज शाम तक कांग्रेस पार्टी 57 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स के नाम जारी कर सकती है.

हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में चुनावी माहौल बन चुका है. 15 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद मोदी (PM Modi in Himachal) भी दो बार हिमाचल आ चुके हैं. वहीं प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi in Himachal) भी बीते दिनों हिमाचल आई थीं. गृह मंत्री अमित शाह भी (Amit Shah in Himachal) हिमाचल के सिरमौर पहुंचे थे.

आपको बताते चले कि हिमाचल में अब तक कांग्रेस (Himachal Congress) और बीजेपी (BJP Himachal) का ही अधिकतर कब्जा रहा है. एक बार बीजेपी चुनाव में अपनी जीत दर्ज की है, तो दूसरी बार कांग्रेस के हाथों सत्ता की चॉबी होती है. पिछले तीन दशको से एक बार कांग्रेस, तो एक बार बीजेपी सरकार बना रही है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी (AAP Himachal) भी चुनावी मैदान में उतर गई है. 'आप' अब हिमाचल में पूरे 68 विधानसभा सीट पर जीतने के लिए अपनी तैयारी कर रही है.

