ICC Ranking: भारतीय टीम ने रचा इतिहास, वनडे, T-20 के बाद टेस्ट में भी बनी नंबर वन

India Test Ranking: भारतीय क्रिकेट टीम ने नागपुर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट मैच में जीत हासिल कर टेस्ट रैंकिंग में अपना पहला स्थान बना लिया है. वहीं इस जीत के साथ ही आईसीसी की तरफ से जारी ताजा टेस्ट रैंकिंग में टीम इंडिया नंबर एक पर पहुंच गई है. ऐसे में टेस्ट में नंबर एक बनने के साथ ही भारतीय क्रिकेट टीम ने एक नया इतिहास रच दिया है.

यह ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि टीम इंडिया इस वक्त टी-20, वनडे और टेस्ट तीनों ही फॉर्मेट में रैंकिंग में नंबर-1 पायदान पर है. भारतीय क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई भी एक टीम एक ही वक्त पर तीनों फॉर्मेट में नंबर-1 के पायदान पर हो. बता दें, कप्तान रोहित शर्मा और हार्दिक पंड्या की अगुवाई में टीम इंडिया ने ये इतिहास रचा है.

India at the top of cricket in ranking. pic.twitter.com/z9Q9R1QQ7M

— Johns. (CricCrazyJohns) February 15, 2023