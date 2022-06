गुरु रंधावा ने मचाया धमाल, नॉनस्टाप गानों पर झूम उठे शिमलावासी...

चंडीगढ़- पहाड़ों की रानी शिमला की बीती रात पंजाबी गायक गुरु रंधावा के नाम से गुंज उठी. शिमला अंतरराष्ट्रीय समर फेस्टिवल (Summer festival shimla) में गुरु रंधावा ने अपनी आवाज से चार-चांद लगा दिए.

गुरु रंधावा का जादू फेस्टिवल में पहुंचे लोगों पर सर चढ़कर बोल रहा था. गुरु रंधावा ने एक से बढ़कर एक गाने गाकर लोगों का जमकर मनोरंजन किया. Guru Randhawa की एक झलक पाने के लिए रिज मैदान पूरा भरा पड़ा था.

Glimpses of 4th and Last night of International Shimla Summer Festival. #shimla pic.twitter.com/MV6uqSu4oG

— Aditya Negi (@AdityaNegiHP) June 9, 2022