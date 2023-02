Himachal Tour Package: IRCTC के इस पैकज में मिल रहा हिमाचल की वादियों में घूमने का मौका, जानें रेट

Himachal Tour Package: हिमाचल प्रदेश की सुंदर वादियां हर किसी का मन मोह लेती हैं. वहीं गर्मियां भी शुरू हो गई हैं. ऐसे में हर ठंड की जगहों पर जाना पसंद करता है. ऐसे में अगर आप भी अप्रैल या मई के महीने में हिमाचल प्रदेश घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आईआरसीटीसी (IRCTC) आपके लिए बेहद शानदार टूर पैकेज लाया है. जिसका लाभ आप उठा सकते हैं.

NEET PG 2023 Postponement Live updates: नीट पीजी एग्जाम स्थगित को लेकर सुनवाई आज, SC का आ सकता है बड़ा फैसला

Bask in the tranquillity of this mountain paradise. Grab irctc's best of Himachal tour package at unbeatable prices. Book today https://t.co/FLjoBclXfaAmritMahotsav incredibleindia tourismgoi AzadiKiRail

— IRCTC (IRCTCofficial) February 25, 2023