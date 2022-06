हिमाचल में हामटा पास की ट्रैकिंग पर निकला इजरायली ट्रैकर, आधे रास्ते से हो गया गुम..!

चंडीगढ़- हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और लाहौल-स्पीति जिलों के बीच हामटा दर्रा ट्रैक पर एक इजरायली ट्रैकर लापता हो गया. वरिष्ठ आपदा प्रबंधन अधिकारी ने सोमवार को ये जानकारी दी.

अधिकारियों ने कहा कि लापता ट्रैकर का पता लगाने और उसे बचाने के लिए स्थानीय लोगों के साथ पुलिस दल को मौके पर भेजा जा रहा है.

Himachal Pradesh | Israeli trekker who went missing on the Hampta Pass trek route has been traced and is safe at a campsite. The helicopter which located him belonged to the Israel Embassy: Manav Verma, SP Lahaul-Spiti

