John Wick Chapter 4 मूवी रिलीज होने से पहले हुई लीक, जानें कैसे फ्री में कर सकेंगे डाउनलोड

John Wick Chapter 4 Full Movie Leaked Online for Free Download: जॉन विक चैप्टर 4 रिलीज़ होने से पहले लीक हो गई है . आज के इस खबर में जानिए कहां और कैसे आप कियानो रीव्स के नई फिल्म मुफ्त डाउनलोड कर सकते हैं.

काफी दिनों से चर्चाओं में बनी 'जॉन विक चैप्टर 4' आज यानि 24 मार्च 2023 को रिलीज़ होने वाली थी. प्रशंसक कियानो रीव्स के एक और एक्शन ड्रामा को बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले की दर्शक सिनेमाघरों में फिल्म का आनंद ले पाते. इसे कुछ कुख्यात पाइरेसी साइट्स पर ऑनलाइन मूवी लीक कर दिया गया है.

जी हां, कियानो रीव्स की नवीनतम फिल्म अब ऑनलाइन उपलब्ध हैऔर इसे पायरेटेड वेब्सीटेस से मुफ्त में डाउनलोड भी किया जा सकता है.

जानिए कहां और कैसे देखे फिल्म (John Wick Chapter 4 movie Download):

कियानो रीव्स की 'जॉन विक चैप्टर 4'बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक थी, लेकिन किसे पता था कि फिल्म रिलीज होने से पहले ऑनलाइन लीक हो जाएगी. फिल्म टोरेंट साइट, तमिलरोकर्स, टेलीग्राम और कई अन्य साइट्स पर उपलब्ध है. वहीं लोग 'जॉन विक चैप्टर 4' फ्री डाउनलोड, जॉन विक चैप्टर 4,एमपी4 एचडी डाउनलोड, जॉन विक चैप्टर 4 तमिल रॉकर्स, जॉन विक चैप्टर 4 टेलीग्राम लिंक्स, जॉन विक चैप्टर 4 मूवी फ्री एचडी डाउनलोड और जॉन विक चैप्टर कीवर्ड्स का उपयोग करके फिल्म की खोज कर उसे डाउनलोड कर रहे हैं.

कहा यह भी जारा है कि फिल्म 1080p, 720p, 480p, 360p, 240p और HD से विभिन्न प्रारूपों में मुफ्त में डाउनलोड करने के लिए भी उपलब्ध है.

फिल्म निर्मातओं ने जताई नाराजगी (Say No to Pirated Sites):

जानकारी के अनुसार, फिल्म निर्मातओं का कहना है कि हम पायरेसी का समर्थन नहीं करते हैं और दर्शकों को सिनेमाघरों में फिल्म देखने की सलहा देते हैं या फिर फिल्म का ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने का इंतजार करें, लेकिन पाइरेसी का समर्थन न करें. 1957 के कॉपीराइट अधिनियम के अनुसार यह एक आपराधिक अपराध है.