KKR vs PBKS Dream 11: पंजाब और कोलकाता में आज करो या मरो वाली जंग, जानें पिच रिपोर्ट-प्लेइंग 11

KKR vs PBKS Dream 11 Prediction: आईपीएल 2023 का एक पड़ाव बीत चुका है. वहीं अब पूरे जोश के साथ सभी टीमें प्लेऑफ में अपनी जगह बनाने के लिए तैयारी हैं. हालांकि, अब तो प्लेऑफ की तस्वीरें भी साफ हो गई हैं. आज लीग में पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders vs Punjab Kings) के बीच मैच खेला जाएगा. बता दें,कोलकाता प्वाइंट्स टेबल पर 8वें स्थान पर चल रही है. वहीं पंजाब 7वें नंबर पर मौजूद है. आज के इस खबर में हम आपको राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस ड्रीम11 टीम (KKR vs PBKS Dream11 Team) और पिच रिपोर्ट के बारे में.

IPl 53th Match -

KKR vs PBKS

Toss - 7 PM

Venue - Eden Gardens stadium, Kolkata

Date - Monday, May 02, 2023

Time - 7:30 PM

पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स ड्रीम 11 प्रिडिक्शन (KKR vs PBKS Dream11 Prediction)

कप्तान- जैसन रॉय (Jason Roy)

उपकप्तान- सैम करन (Sam Curran)

विकेट कीपर- रहमानुल्लाह गुरबाज (Rahmanullah Gurbaz), जितेश शर्मा (Jitesh Sharma)

बैटर- शिखर धवन (Shikhar Dhawan), नितीश राणा (Nitish Rana), रिंकू सिंह (Rinku Singh), जैसन रॉय (Jason Roy)

ऑलराउंडर- सैम करन (Sam Curran), लिविंगस्टोन (Livingstone), आंद्रे रसेल (Andre Russell).

बॉलर - अर्शदीप सिंह (Arshdeep Singh), वरुण चक्रवर्ती (Varun Chakravarthy)

पिच रिपोर्ट (KKR vs PBKS Pitch Report)

जानकारी के लिए बता दें, कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में काफी मैच हुए हैं. बता दें, इस पिच पर एवरेज स्कोर 176 रन रहा है. ऐसा देखा गया है कि ईडन गार्डन की पिच काफी न्यूटरल रहती है और बैटर्स और बॉलर्स दोनों को सपोर्ट करती है. ऐसे में आज ये पिच किसके लिए किस्मत वाली होगी. ये देखना काफी अहम होगा.

पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स 11 (KKR vs PBKS Playing 11)

पंजाब किंग्स संभावित प्लेइंग 11 (PBKS Playing 11)

शिखर धवन (c), प्रभसिमरन सिंह, शाहरुख खान, लियाम लिविंगस्टोन, जितेश शर्मा (wk), सैम कुरेन, हरप्रीत बराड़, नाथन एलिस, राहुल चाहर, अर्शदीप सिंह और ऋषि धवन.

कोलकाता नाइट राइडर्स संभावित प्लेइंग 11 (KKR Playing 11)

नितीश राणा (c), जेसन रॉय, रहमानुल्लाह गुरबाज़ (wk), सुनील नरेन, वेंकटेश अय्यर, आंद्रे रसेल, रिंकू सिंह, शार्दुल ठाकुर, वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा और वरुण चक्रवर्ती.

