KKR vs RCB Dream 11 Prediction: इस स्टेडियम में हो रहा कोलकाता नाइट राइडर्स-रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मैच, जानें पिच रिपोर्ट

KKR vs RCB Dream 11 Prediction: आईपीएल 2023 (IPL 2023) में सभी 10 टीमों के बीच एक के बाद एक शानदार मैच हम सभी को देखने को मिल रहे हैं. कल पंजाब किंग्स ने राजस्थान को हराया था. वहीं आज यानी 6 अप्रैल को टूर्नामेंट का नौंवा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Kolkata Knight Riders vs Royal Challengers Bangalore) के बीच होने जा रहा है. बता दें कि दोनों टीमों के बीच यह मैच कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा.

आज के इस खबर में हम आपको बताएंगे कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ड्रीम 11 टीम (KKR vs RCB Dream 11 Team) और पिच रिपोर्ट के बारे में.

IPl 9th Match -

KKR vs RCB

Toss - 7 PM

Venue - Eden Gardens, Kolkata

Date - Thursday, April 05, 2023

Time - 7:30 PM

कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ड्रीम 11 प्रिडिक्शन (KKR vs RCB Dream 11 Prediction)-

बैटर- वैंकटेश अय्यर (Venkatesh Iyer), डु प्लेसिस (Du Plesis), विराट कोहली (Virat Kohli)

ऑलराउंड- एडी रसेल (AD Russell) ग्लेन मैक्सवेल (Glen Maxwell), मिशेल ब्रेसवेल (Michael Bracewell).

विकेट कीपर- रहमानुल्लाह गुरबाज (Rahmanullah Gurbaz)

बॉलर- टिम साउदी (Tim Southee), वरुण चक्रवर्ती (Varun Chakravarthy), मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj), केवी शर्मा (KV Sharma).

कप्तान- विराट कोहली (Virat Kohli)

उपकप्तान- मिशेल ब्रेसवैल

कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर पिच रिपोर्ट (KKR vs RCB Pitch Report)

बता दें, ये मैच कोलकाता के ईडन गार्डन में हो रहा है. इसकी पिच को बैटिंग फ्रैंडली माना जाता है. यहां एवरेज स्कोर 174 का है. ऐसे में आज का मुकाबला हाई स्कोरिंग होने की पूरी उम्मीद है. जानकारी के लिए बता दें, इस ग्राउंड में इससे पहले 81 मैच खेले जा चुके हैं. वहीं, चिन्नास्वामी और वानखेड़े स्टेडियम के बाद दूसरा ग्राउंड है जहां 80 से ज्यादा मैच खेले जा चुके हैं.

कोलकाता नाइट राइडर्स प्लेइंग 11 (KKR Playing 11)

नितीश राणा (c), रहमानुल्लाह गुरबाज (wk), वेंकटेश अय्यर, शार्दुल ठाकुर, टिम साउथी, मनदीप सिंह, आंद्रे रसेल, रिंकू सिंह, सुनील नरेन, उमेश यादव और वरुण चक्रवर्ती,

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर संभावित प्लेइंग 11 (RCB Playing 11)

फाफ डु प्लेसिस (c), विराट कोहली, शाहबाज़ अहमद, डेविड विली, माइकल ब्रेसवेल, ग्लेन मैक्सवेल, दिनेश कार्तिक (wk), आकाश दीप, कर्ण शर्मा, मोहम्मद सिराज और हर्षल पटेल.

