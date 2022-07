Manali Heavy Rainfall: मूसलाधार बारिश से मनाली में रास्ते हुए ठप, चारों तरफ फैला मलबा

Manali Heavy Rainfall: हिमाचल प्रदेश की सबसे फेमस टूरिस्ट स्पॉट में से एक मनाली और आस-पास के इलाकों में मंगलवार की दोपहर मूसलाधार बारिश हुई. जिसके बाद से नेशनल हाईवे-3 पर वॉल्वो बस स्टैंड के पास मलबा फैल गया. साथ ही कई रास्ते भी बंद करने पड़े. आधी घंटे हुई तेज बारिश के कारण हुए भूसंख्लन से मनाली शहर को जाने वाला लिंक रोड भी क्षत्रिग्रस्त हो गया.

WATCH | Manali, Himachal Pradesh | Heavy rainfall washes away parts of Chandigarh-Manali-Leh Highway, brings debris to the roads pic.twitter.com/WCVDulC7NO

