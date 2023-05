Mother’s Day 2023: कब है मदर्स डे? जानें कैसे हुई थी इस खास दिन की शुरूआत

Mother’s Day 2023 Date: वैसे तो हर दिन मां का दिन होता है. मां के लिए कोई एक खास दिन नहीं होता, लेकिन अगर एक ऐसा दिन है, तो हम सभी को इसे मनाना चाहिए. मदर्स डे एक ऐसा दिन जिस दिन बच्चे अपनी मां के सम्मान के लिए उन्हें स्पेशल फील कराते हैं. मां के ऐसा शब्द है, जिसका ऋण कोई भी कभी नहीं उतार सकता है, क्योंकि इस एक शब्द में बच्चे का पूरा संसार बसता है.

मदर्स डे का इतिहास

मां के लिए ये खास दिन पूरा विश्व में मई के दूसरे रविवार को पूरी दुनिया में मनाया जाता है. मदर्स डे को शुरुआत करने का श्रेय जाता है अमेरिका की ऐना एम जारविस को. ऐना का जन्म अमेरिका के वेस्ट वर्जिनिया में हुआ. ऐना की मां अन्ना एक स्कूल टीचर थी. एक दिन स्कूल में बच्चों को पढ़ाते वक्त उन्होंने बताया कि एक दिन ऐसा आएगा जब मां के लिए एक दिन समर्पित किया जाएगा.

फिर जब ऐना की मां के निधन हो गया, तो ऐना और उसके दोस्तों ने एक अभियान शुरु किया, जिसमें मदर्स डे के दिन राष्ट्रीय छुट्टी हो ऐसा कहा गया. ऐना इसीलिए ऐसा करना चाहती थी ताकि बच्चे जब तक उनकी मां जिंदा हैं तब तक उनका सम्मान करें और उनके योगदान की सराहना करें. जानकारी के मुताबिक, सबसे पहला मदर्स-डे 8 मई 1914 को अमेरिका में मनाया गया. तब से आज तक मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे के रुप में मनाया जाता है.

कब है मदर्स-डे (When is Mother's Day in 2023)

इस साल मदर्स-डे 14 मई 2023, रविवार के दिन मनाया जाएगा. भले ही बाके दिन नहीं, लेकिन इस दिन आपको जरूर अपनी मां के लिए कुछ स्पेशल करना चाहिए. आजकाल भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग अपनी मां के लिए कई बार समय नहीं निकाल पाते और ना ही उनसे मिल पाते हैं. ऐसे में आपको मदर्स डे के दिन खास सेलिब्रेशन सभी बच्चे अपनी मां को स्पेशल फील कराने के लिए अलग-अलग गिफ्ट देते है और फूल और अन्य सामान मां को स्पेशल फील कराते हैं.