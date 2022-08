JIO: दीवाली तक इन बड़े शहरों में शुरू होगी 5G सर्विस, मुकेश अंबानी ने की घोषणा

JIO 5G Service: उद्योगपति मुकेश अंबानी ने सोमवार को कई घोषणा करके देश की जनता को खुश कर दिया है. मुकेश अंबानी ने घोषणा की है कि इस दिवाली तक देश में 5जी सेवा शुरू हो जाएगी और साल 2023 दिसंबर तक पूरे भारत में ये सेवा उपलब्ध होगी.

Reliance Jio has prepared world’s fastest 5G rollout plan. By Diwali 2022 we'll launch Jio 5G across multiple key cities, incl metro cities of Delhi, Mumbai, Chennai & Kolkata. By Dec 2023, we will deliver Jio 5G to every town, taluka & tehsil of India: Mukesh Ambani, CMD, RIL pic.twitter.com/kOkvzFueq5

— ANI (ANI) August 29, 2022