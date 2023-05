2000 Note: क्या सच में बंद हो गया 2000 का नोट? यहां जानें पूरी डिटेल

RBI Latest News: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने आज एक प्रेस रिलीज जारी की है. जिसमे 2000 रुपये के नोट को वापस लेने की बात कही गई. हालांकि, आम जनता के मन में ऐसा सवाल आ रहा है कि क्या सच में 2000 के नोट बंद हो गए हैं. ऐसे में इस खबर में हम आपको बताएंगे क्या पूरी बात..

Reserve Bank of India has advised banks to stop issuing Rs 2000 denomination banknotes with immediate effect though banknotes in Rs 2000 denomination will continue to be legal tender. https://t.co/yLWWpyuahL pic.twitter.com/kPTMqlm1XD

आम जनता इस 2000 के नोट के बंद होने पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. बता दें. आरबीआई ने इस नोट के सर्कुलेशन को बंद किया है. हालांकि, ये नोट वैध रहेगी. भारतीय रिजर्व बैंक ने इसके लिए बैंकों को सलाह दी है कि वे तत्काल प्रभाव से 2,000 रुपये के नोट जारी करना बंद कर दें.

क्या फिर से हुई नोटबंदी! RBI का बड़ा फैसला, 2,000 रूपये के नोट लेगा वापस

आरबीआई ने अपने प्रेस रिलीज में कहा कि 30 सितंबर तक ये नोट वैध मुद्रा (सर्कुलेशन) बने रहेंगे. यानि कि जिनके पास इस समय 2,000 रुपये के नोट हैं, उन्हें आप बैंक एक्सचेंज करवा सकते हैं. उन्हें अवैध घोषित नहीं किया जाएगा. ऐसे में आप परेशान ना हो..और अपने दो हजार के नोट को आसानी से बदलवा लें. इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा.

सिर्फ सर्कुलेशन बंद हुआ. आप अभी भी इसे मार्केट में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं. आपके पास सितंबर का भरपूर समय है. आप इसे आराम से बदल सकते हैं. हालांकि, अगर आपके पास 2000 के नोट हैं, तो आप 23 मई से सिर्फ 20,000 तक ही बैंक में एक साथ जमा कर सकते हैं.

Exchange of Rs 2000 banknotes into banknotes of other denominations can be made upto a limit of Rs 20,000 at a time at any bank starting from May 23, 2023, says RBI

All banks shall provide deposit and/or exchange facility for Rs 2000 banknotes until September 30, 2023: RBI https://t.co/fMTiM5xeCM pic.twitter.com/V7PJeXBIza

