Himachal Chunav: हॉट सीट में शुमार है मंडी की सिराज विधानसभा सीट, पिछले 5 चुनाव से CM जयराम का कब्जा

Himachal Pradesh Vidhansabha Election 2022: हिमाचल विधानसभा चुनाव के तारीखों (Himachal Chunav Date) की घोषणा हो चुकी है. 12 नवंबर को एक ही फेज में प्रदेश की 68 विधानसभा सीट पर (Himachal Chunav) पर चुनाव होंगे. ऐसे में चुनाव को लेकर पूरे प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. सभी राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है.उम्मीद है आज या कल में सभी पार्टियां अपने प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी कर देगी.

बता दें, हिमाचल चुनाव को लेकर प्रदेश में बड़े-बड़े नेता मंत्री अब प्रदेश के कई शहरों में पहुंच रहे हैं. पीएम नरेंद मोदी (PM Modi in Himachal) भी अक्टूबर के महीने में दो बार हिमाचल आ चुके है. वहीं प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi in Himachal) भी हिमाचल आ चुकी हैं. इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी (Amit Shah in Himachal) हिमाचल पहुंचे थे.

पिछले चुनावों की करें तो प्रदेश में अब तक कांग्रेस (Himachal Congress) और बीजेपी (BJP Himachal) का ही अधिकतर कब्जा रहा है. एक बार बीजेपी चुनाव में अपनी जीत दर्ज की है, तो दूसरी बार कांग्रेस के हाथों सत्ता की चॉबी होती है. पिछले तीन दशको से एक बार कांग्रेस, तो एक बार बीजेपी सरकार बना रही है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी (AAP Himachal) भी चुनावी बिगुल बचा चुकी है. 'आप' अब हिमाचल में पूरे 68 विधानसभा सीट पर जीतने के लिए अपनी तैयारी कर रही है.

चुनाव को लेकर प्रदेश में नेताओं का आना-जाना लगा हुआ है. पार्टी कार्यकर्ता भी हर दिन रैली और मीडिया वार्ता कर लोगों से अपनी बात रख रहे हैं. ऐसे में हम आपको हम हर दिन प्रदेश की एक-एक विधानसभा सीट का हर अपडेट और राजनीतिक समीकरण बता रहे हैं. आज के इस खबर में हम आपको बताएंगे मंडी जिले (Mandi Vidhansabha) की सिराज विधानसभा सीट (Seraj Vidhansabha Seat) के बारे में.

सिराज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सीट नंबर 29 है. इस विधानसभा सीट पर साल 2017 में सीएम जयराम ठाकुर (CM Jairam Thakur) को विधायक चुना गया था. वह बीजेपी (BJP) से विधायक हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री है. सिराज विधानसभा सीट एक वीआईपी सीट मानी जाती है.

इस सीट पर सबसे ज्यादा राजपूत बिरादरी का प्रभाव माना जाता है. इस सीट पर ठाकुर कर्म सिंह, पंडित सुखराम, कौल सिंह ठाकुर जैस मजबूत नेता का काफी प्रभार रहा है. मंडी जिले की यह सीट इसबार की सबसे हॉट सीट रहने वाली है. इस सीट से जयराम ठाकुर लगातार 5 बार जीत दर्ज कर चुके हैं.

जब से सिराज सीट से जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री बने हैं. इस विधानसभा क्षेत्र की तस्वीर ही पूरी तरह से बदल गई है. उनके कारण यह पूरा क्षेत्र ही नहीं बल्कि मंडी जिला भी बदल गया है. इस सीट पर जयराम ठाकुर की मजबूत पकड़ मानी जाती है.

बता दें, दो दशकों के अधिक समय से इस सीट पर भाजपा की मजबूत पकड़ रही है. जयराम ठाकुर पहली बार 1998 में यहां से चुनाव जीते थे. उन्होंने 2003, 2007, 2012 और 2017 में सिराज सीट पर अपनी शानदार जीत दर्ज की. साल 2017 में सीएम कांग्रेस के चेतराम ठाकुर को करीब 9 हजार वोटों की मार्जिन से हराया था. इसके बाद से सीएम का सफर नहीं रूका.

बात करें, विकास की तो इस सीट पर स्कूल, सड़क, स्वास्थ्य जैसी बड़ी सुविधाएं हैं. इस क्षेत्र में सेब का उत्पादन भी खूब होता है. सरकार सेब उत्पादकों के लिए विशेष ध्यान देती है. वहीं सीएम की कुर्सी पर बैठने के बाद सिर्फ सिराज सीट पर नहीं बल्कि पूरे प्रदेश को अपने काम और जनता की सेवा करके आगे बढ़ाया है. ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इसबार भी जनता सीएम को अपना विधायक चुन सकती है.

हालांकि, इन सब के बीच आपको बता दें, कि कल यानी 19 अक्टूबर, 2022 को सीएम जयराम ठाकुर शुभ मुहूर्त में हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर मंडी के सिराज सीट के लिए अपना नामांकन भरने जाएंगे. जिसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है. इसके साथ ही आपको यह भी बता दें, भाजपा की तरफ से हिमाचल चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की लिस्ट अभी तक जारी नहीं की गई, लेकिन सीएम अपने नॉमिनेशन फाइल करने कल सुबह सिराज पहुंचेंगे.

