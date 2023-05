SRH vs GT Dream 11: आईपीएल का 62वां मैच आज, जानें फैंटसी टीम और पिच रिपोर्ट

SRH vs GT Dream 11 Prediction: आईपीएल 2023 अब अपने रोमांचक मोड़ पर है. बता दें, आज लीग में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad vs Gujarat Titans) के बीच मैच खेला जाएगा. आज के मैच में गुजरात पूरी तैयारी से उतरेगी की उसकी प्लेऑफ में जाने की एंट्री एकदम साफ हो जाए. वहीं हैदराबाद का प्रदर्शन कुछ ठीक नहीं रहा है. पॉट्सटेबल में हैदराबाद 9वें नंबर पर है.

IPl 62th Match -

SRH vs GT

Toss - 7 PM

Venue - Narendra Modi stadium, Ahemdabad

Date - Monday, May 15, 2023

Time - 7:30 PM

सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस ड्रीम 11 प्रिडिक्शन (SRH vs GT Dream11 Prediction)

कप्तान- राशिद खान (Rashid Khan)

उपकप्तान- शुभमन गिल (Shubhman Gill)

विकेट कीपर- हेनरिक कलीसेन (Heinrich Klaasen), रिद्धीमान साहा (Wriddhiman Saha)

बैटर- राहुल त्रिपाठी (Rahul Tripathi), ऐडेन मार्करम (Aiden Markram), हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya)

ऑलराउंडर- अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma)

बॉलर- भुवनेश्वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar), मयंक मारकंडे (Mayank Markande), राशिद खान (Rashid Khan), मोहम्मद शमी (Mohammad Shami)

पिच रिपोर्ट (SRH vs GT Pitch Report)

आज का मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाला है. ये मैदान बैटिंग और गेंदबाज दोनों के लिए बेहतर है. ऐसे में आज का ये मैच हाई स्कोरिंग हो सकता है. बता दें, इस मैदान पर पिछले मैचों में एवरेज स्कोर 172 रन रहा है.

सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस Playing 11 (SRH vs GT Playing 11)

गुजरात टाइटंस संभावित प्लेइंग 11 (GT Playing 11)

हार्दिक पांड्या (c), शुभमन गिल, रिद्धिमान साहा (wk), विजय शंकर, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, अल्जारी जोसेफ, नूर अहमद, मोहित शर्मा और मोहम्मद शमी

सनराइजर्स हैदराबाद संभावित प्लेइंग 11 (SRH Playing 11)

एडेन मार्कराम (c), अनमोलप्रीत सिंह, अभिषेक शर्मा, राहुल त्रिपाठी, ग्लेन फिलिप्स, हेनरिक क्लासेन (wk), अब्दुल समद, भुवनेश्वर कुमार, मयंक मारकंडे, टी नटराजन और फजलहक फारूकी / मार्को जानसन.

