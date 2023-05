बड़े पर्दे पर नजर आएंगे दिवंगत सुशांत सिंह राजपूत, एक बार फिर थिएटर में रिलीज होगी M.S. Dhoni 'The Untold Story'

Sushant Singh Rajput Movie MS Dhoni- 'The Untold Story': ये कहना गलत नहीं होगी कि सुशांत सिंह राजपूत के काफी ज्यादा चाहने वाले हैं. सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी मेहनत के दम पर बॉलीवुड पर अपना नाम बनाया था. सुशांत सिंह राजपूत भले ही आज इस दूनिया में नहीं हैं, लेकिनकरोड़ों लोगों के दिल में आज भी सुशांत सिंह राजपूत जिंदा है. आज भी फैंस उनको उतना ही प्यार करते हैं. इस बीच उनके फैंस के लिए एक खुशखबरी है. सुशांत सिहं राजपूत की फिल्म एक बार फिर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

Jab Mahi phir pitch pe aayega, pura India sirf "Dhoni! Dhoni! Dhoni!" chilaayega. M.S. Dhoni: The Untold Story Re-Releasing in cinemas on 12th May msdhoni SushantSinghRajput advani_kiara DishPatani AnupamPKher bhumikachawlat FFW_Official pic.twitter.com/foCPnzib9e

