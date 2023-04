NATO new member: रूस और यूक्रेन की जंग के दौरान NATO में शामिल हुआ यह देश!

Check NATO Countries list 2023 as Finland becomes NATO new member after Turkey Approval: जहां NATO के कारण रूस और यूक्रेन में जंग (Russia -Ukraine War) चल रही है वहीं उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के प्रमुख जेंस स्टोल्टेनबर्ग के मुताबिक एक खबर सामने आई है कि मंगलवार यानी 4 अप्रेल को फिनलैंड इस सैन्य गठबंधन का 31वां सदस्य बनेगा.

जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने बताया कि ‘कल से फिनलैंड सैन्य गठबंधन का पूर्ण सदस्य होगा (Finland will become NATO new member).’

उन्होंने यह भी बताया कि NATO के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक ब्रसेल्स में होगी. इस दौरान फिनलैंड की सदस्यता का समर्थन करने वाले देश — तुर्किये — की तरफ से अपने आधिकारिक दस्तावेज अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को सौंपे जाएंगे (Turkey Finland NATO approval).

स्टोल्टेनबर्ग ने आगे बताया कि उसके बाद फिनलैंड को भी ऐसा करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा. ऐसे में फिनलैंड का झंडा शामिल करने के लिए ध्वजारोहण समारोह नाटो के मुख्यालय में मंगलवार को आयोजित किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: Aloevera Benefits: चेहरे की चमक से लेकर लंबे घने बालों के लिए करें एलोवेरा का इस्तेमाल, जानें अनगिनत फाएदे

बता दें कि यूक्रेन पर रूस (Russia -Ukraine War) के हमले के बाद फिनलैंड ने स्वीडन के साथ (Finland Sweden NATO) नाटो में शामिल होने का आवेदन दिया था हालांकि उस समय तुर्की ने फिनलैंड की सदस्यता पर वीटो कर दिया था. हालांकि अब तुर्की ने फिनलैंड की सदस्यता को हरी झंडी दे दी है लेकिन स्वीडन को मंजूरी देने से इनकार कर दिया.

तुर्की के मुताबिक ये दोनों देश उसके देश में सक्रिय आतंकी समूहों को मदद करते हैं. वहीं स्वीडन और फिनलैंड स्वरा इन आरोपों को नकार दिया गया था.

NATO countries list 2023:

अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेकिया, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लक्समबर्ग, मोंटेनेग्रो, नीदरलैंड, उत्तर मैसेडोनिया, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया , स्लोवेनिया, स्पेन, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ़िनलैंड

यह भी पढ़ें: Navjot Singh Sidhu News: सिद्धू मूसेवाला के घर पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू!