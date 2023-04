Navjot Singh Sidhu News: सिद्धू मूसेवाला के घर पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू!

Navjot Singh Sidhu at Sidhu Moosewala's residence in Punjab's Mansa news today: 1988 के रोड रेज मामले में एक साल की सजा काटकर वापस आए कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू आज यानी सोमवार को दिवंगत गीतकार सिद्धू मूसेवाला के घर पहुंचे हैं और उसके मां-बाप के साथ दुख सांझा कर रहे हैं.

नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था कि सोमवार को वह गांव मूसा में सिद्धू मूसेवाला की हवेली जाएंगे और उनके माता-पिता के साथ अपना दुख साझा करेंगे. इसके साथ ही सिद्धू ने यह भी कहा था कि वह मूसा गांव का दौरा करने के बाद पंजाब में कानून व्यवस्था की बात करेंगे.

इस संबंध में नवजोत सिंह सिद्धू आज शाम 4:15 बजे प्रेस कांफ्रेंस भी करेंगे.

इसके साथ ही उनकी सुरक्षा वापिस लेने पर भी सवाल किया गया था जिसके जवाब में सिद्धू ने कहा था कि "एक सिद्धू मरवा दिया 2 और मरवा दो." जब अमृतपाल सिंह के बारे में सवाल किया गया था तो, सिद्धू ने कहा कि "कानून विवस्था के बारे में मैं सिद्धू मूसेवाला के घर जाकर बोलूंगा."

इसके बाद से ही सबको इंतज़ार है कि सिद्धू मूसेवाला की माता चरण कौर और पिता बलकौर सिंह के साथ मुलाकात के बाद नवजोत सिंह सिद्धू क्या कहेंगे.

पटियाला जेल से बाहर आते ही नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा था कि "ये कोशिश थी की जब तक जाएंगे नहीं तब तक सिद्धू को छोड़ेंगे नहीं." इतना ही नहीं सिद्धू ने यह भी कहा कि लोकतंत्र बेड़ियों में है और लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है. इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने यह भी कहा था कि "आज तक के इतिहास में धारा 323 में किसी ने सजा नहीं काटी लेकिन मैं जेल गया".

