Earthquake Again In Turkey: ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ 6.3 ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਵਾਲੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਮੈਡੀਟੇਰੀਅਨ ਸੀਸਮੋਲੋਜੀਕਲ ਸੈਂਟਰ (EMSC) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੂਚਾਲ 1.9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ (Earthquake Again In Turkey) ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭੂਚਾਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਭੂਚਾਲ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਵਾਲੀ ਬਚਾਅ ਦਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ।

ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸੋਇਲੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ (Earthquake Again In Turkey) ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 213 ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹਨ। ਸੀਰੀਆ ਵਿੱਚ 130 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਢਹਿ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੇਸੇਪ ਤੈਯਪ ਏਰਦੋਗਨ ਦੂਜੀ (Earthquake Again In Turkey) ਵਾਰ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਏ ਭੂਚਾਲ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਧੁਨਿਕ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਵਿੱਚ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਖੋਜ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਏਜੰਸੀ AFAD ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਨਾਲ ਮਰਨ ਦੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 41,156 ਦੱਸੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਕੁੱਲ 44,844 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ।

ਭੂਚਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ (Earthquake Again In Turkey) ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਏਐਫਏਡੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਯੂਨਸ ਸੇਜਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੋਜ ਟੀਮਾਂ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦੱਬੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।