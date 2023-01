ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਬੋਨਸ 'ਚ empolyees ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ

Viral Bonus news: ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋਨਸ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਨਸ ਮਿਲੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਨਸ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਇੱਕਠੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ? ਆਮਤੌਰ 'ਤੇ ਆਹ ਗੱਲ ਸੁਪਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੋਨਸ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਇੱਕਠੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਈਵਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 50 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੋਨਸ ਯਾਨੀ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਇੱਕਠੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਮਰੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਕੰਟੇਨਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੋਨਸ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ।

ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ

ਜੀ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬੋਨਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੋਨਸ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਬੋਨਸ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤਾਈਵਾਨ ‘ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।

