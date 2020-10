ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜਦੋਂ ਨੇਕ ਚੰਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਏ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ, ਵੇਖੋ ਕਬਾੜ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣੀ ਤਸਵੀਰ !

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੁੱਝ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਜੋ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਨ ਨੇਕ ਚੰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਤੋਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਬਣ ਜਾਣ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਈ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬੱਸ ਚਾਲਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬਾੜ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਰੇਤੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ੂਬਸੁਰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਨੇਕ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਨਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਵੀ ਨੇਕ ਚੰਦ ਜੀ ਹੀ ਬਣੇ।

Chandigarh: Bus driver makes sculptures out of waste products

"I'm inspired by Nek Chand & had time during lockdown. I've made about 14-15 sculptures. I'd collect materials from where I'd get. I'll continue if I get any sponsorship or will go back to being a driver," he says pic.twitter.com/rerSvfwJWj

