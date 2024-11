Malerkotla News: ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ

Malerkotla News: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਹਿਰੋਲੀ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਰੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 8 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਏਵੱਜ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣੀ ਪਵੇਗੀ।

The SAD welcomed the judgement of Addl Sessions Judge, Malerkotla in a serious case of desecration of holy Quran in 2016 in Malerkotla.

In its judgment the Hon’ble Court court has held AAP MLA from Mehrauli assembly constituency of Delhi Naresh Yadav as guilty & awarded him… pic.twitter.com/QJYm3v63kQ

— Dr Daljit S Cheema (@drcheemasad) November 30, 2024