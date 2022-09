FIR ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ 'AAP' ਵਿਰੁੱਧ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਕਰੇਗੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ MLA ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫਆਈਆਰ (FIR) ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਣ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਥਾਣਾ (ਫੇਜ਼ 1) ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ (District President) ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਫ਼ੇਸਬੁੱਕ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Ridiculous that FIR has been registered against me for circulating what an @AamAadmiParty volunteer had posted on FB. Truth cannot be denied with an FIR.

Even @BJP4India Punjab Facebook account also circulated this letter. Why no FIR against them or simply you're scared of BJP. pic.twitter.com/C03u8aO9f1

— Amarinder Singh Raja Warring (@RajaBrar_INC) September 3, 2022