Amritpal Singh surrender news: सरेंडर करने के लिए तैयार अमृतपाल सिंह? पंजाब पुलिस ने बताया सच

Amritpal Singh surrender before Punjab Police latest news: पंजाब पुलिस द्वारा चलाए जा रहे 'ऑपरेशन अमृतपाल सिंह' को लगभग 10 दिन हो चुके हैं पर अमृतपाल अभी भी फरार है. ऐसे में अमृतपाल सिंह से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई थी कि 'वारिस पंजाब दे' का मुखिया सरेंडर करने के लिए तैयार है और उसकी 4 शर्तें हैं.

वायरल हो रही खबर में बताया जा रहा था कि अमृतपाल सिंह दमदमा साहिब में भी सरेंडर कर सकता है और ऐसे में श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह वहां जा सकते हैं.

कहा जा रहा था कि अमृतपाल सिंह की 4 शर्तें हैं. वायरल खबर के मुताबिक अमृतपाल सिंह की पहली शर्त थी कि उस पर लगाए गए एनएसए एक्ट यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एक्ट हटाया जाए और दूसरी शर्त कि उसकी गिरफ़्तारी को आत्म समर्पण दिखाया जाए.

इसी तरह अमृतपाल की तीसरी शर्त बताई जा रही थी कि उसे पंजाब की जेल में रखा जाए और चौथी शर्त कि जेल में या पुलिस कस्टडी में उसकी पिटाई न की जाए.

यह भी बताया जा रहा था कि पंजाब पुलिस और अमृतपाल सिंह के बीच में कुछ धार्मिक नेता बिचौलिये का काम कर रहे हैं. हालांकि पंजाब पुलिस द्वारा इस खबर को फेक बताया गया है और अफवाहों से दूर रहने के लिए कहा है.

हाल ही में कई तरह की खबरें सामने आईं जिसमें कभी बताया गया कि वह पंजाब से भागकर हरियाणा चला गया तो कभी बताया कि वह नेपाल भाग गया है.

हालांकि पंजाब पुलिस ने शक के बिनाह पर होशियारपुर के एक गांव को घेर रखा है क्योंकि पुलिस को शक है कि अमृतपाल सिंह वहां छिपा हुआ है.

