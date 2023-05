Amritsar blast Latest News: ब्लास्ट करने से पहले आरोपी आजादवीर ने खिचवाई थी फोटो!

Amritsar blast Latest News in Hindi Today: पंजाब के अमृतसर स्थित गोल्डन टैंपल के पास हुए पिछले 2 ब्लास्ट के मामले में पुलिस हर पहलू से जांच कर ही रही थी कि स्वर्ण मंदिर के पास रात 12.10 बजे तीसरा धमाका हुआ. हालांकि तीसरे धमाके के बाद पंजाब पुलिस में कुल 5 मुलज़मों को गिरफ्तार कर लिया.

प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए डीजीपी गौरव यादव ने बताया की पांच लोगों को हिरासत में लिया गया है — आजादवीर सिंह, अमरीक सिंह, साहिब सिंह, हरजीत सिंह और धर्मेंद्र सिंह. उन्होंने यह भी बताया कि इनमें से तीन विस्फोटकों की सोर्सिंग में शामिल थे जदकि एक महिला से भी पूछताछ की जा रही है.

इस दोराव् उपरोक्त आरोपियों में से एक आरोपी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसमें वह ब्लास्ट करने से पहले तस्वीर खिंचवाता हुआ दिखाई दे रहा है. बता दें कि यह आरोपी और कोई नहीं आजादवीर सिंह है.

बताया जा रहा है कि आरोपी आजादवीर सिंह ने बुधवार की देर रात्रि 12 बजे के करीब सराय के बाथरूम में जाकर उसके पीछे की तरफ पार्क में बम को ब्लास्ट कर दिया था.

बता दें कि गिरफ्तार किए गए गैंग के सदस्यों पर पहले भी मामले दर्ज हैं जिसमें आजादवीर सिंह के खिलाफ 156/21 धारा 295 ए पुलिस स्टेशन छेहरटा अमृतसर, अमरीक सिंह के विरुद्ध 90/21 धारा 379 बी पुलिस स्टेशन गुरदासपुर सिटी, धर्मेंद्र के खिलाफ 348/22 नारकोटिक्स एक्ट पुलिस स्टेशन सदर अमृतसर, साहब सिंह के खिलाफ 94/23 विस्फोटक अधिनियम पुलिस स्टेशन गेट हकीमा शामिल हैं.

