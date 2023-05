Amritsar Blast News Today: गोल्डन टेंपल के पास एक और धमाका! 5 लोग गिरफ्तार

Amritsar Third Blast Near Golden Temple Case News Today in Hindi: पंजाब के अमृतसर से एक बार फिर दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है कि गोल्डन टेंपल के पास एक और धमाका हुआ है. बता दें कि पिछले 5 दिन में यह तीसरी बार ब्लास्ट हुआ है और इस बार का ब्लास्ट स्वर्ण मंदिर के लंगर हॉल के करीब हुआ है.

बताया जा रहा है कि यह तीसरा धमाका अमृतसर के गोल्डन टेंपल के पास रात 12.10 बजे हुआ है. जैसे ही यह धमाके हुआ तो आस पास हड़कंप मच गया. ऐसे में तुरंत इसके पुलिस को सूचना दी गई जिसके बाद पुलिस उसी समय मौके पर पहुंची और धमाके वाली जगह को सील कर दिया.

इस दौरान फोरेंसिक टीमें द्वारा मौके से सैंपल लिए गए और इतना ही नहीं पुलिस द्वारा 5 लोगों को हिरासत में लिया गया जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. पकड़े गए मुलज़मों में दो पती-पत्नी हैं, जिनकी नई-नई शादी हुई है और इनके अलावा एक की उम्र 35 साल के करीब बताई जा रही है.

लड़की ने चूड़ा पहिना हुआ है और लड़की-लड़के की उम्र 20 साल से कम बताई जा रही है. सूत्रों द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक 3 धमाकों में इन्ही का हाथ बताया जा रहा है. यह भी कहा जा रहा है कि लंगर हाल के पास सराए के अंदर से बम फेंका गया था. सूत्रों का यह भी कहना है कि पकड़े गए मुलज़मों से नशीले इंजेक्शन भी बरामद किए गए हैं.

इससे पहले अमृतसर में शनिवार और सोमवार को धमाके हो चुके हैं. बताया जा रहा है कि इन धमाकों में कम डेंसिटी वाले क्रूड बम का इस्तेमाल किया गया था.

घटनास्थल से पुलिस को एक चिट्ठी मिली?

कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस को एक चिट्‌ठी भी मिली है जिसे पुलिस अधिकारियों द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया है. हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि होनी अभी बाकी है. बताया जा रहा है कि पंजाब के DGP गौरव यादव आज यानी वीरवार को अमृतसर में जानकारी देंगे.

