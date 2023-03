Hema Malini ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ Dharmendra ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਐਕਟਰਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ! ਜਾਣੋ ਫਿਰ ਹੇਮਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ

Dharmendra and Hema Malini Love Story news: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਲਾਕਾਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੀਵਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਧਰਮਿੰਦਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

ਜਦੋਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ‘ਚ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ ਡਰੀਮ ਗਰਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ 'ਤੇ ਦਿਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਐਕਟਰਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ 27 ਸਾਲ ਛੋਟੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਦਾ ਦਿਲ ਅਦਾਕਾਰਾ ਅਨੀਤਾ ਰਾਜ (Anita Raj) ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਨੀਤਾ ਧਰਮਿੰਦਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 27 ਸਾਲ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਅਨੀਤਾ ਰਾਜ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਵੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ।

ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਆਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਨੀਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਾਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ‘ਚ ਆ ਗਈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਨੀਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਅਨੀਤਾ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ Zee PHH ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।

