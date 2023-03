ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋਇਆ H3N2 Influenza virus... 2 ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ

H3N2 Influenza virus death in India's Karnataka and Haryana news: ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਲਕੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਵਾਇਰਸ ਹੁਣ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ H3N2 ਵੇਰੀਐਂਟ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ H3N2 ਵੇਰੀਐਂਟ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੀ ਲਾਗ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਮੌਤ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 82 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਮੌਤ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ H3N2 ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਚ3ਐਨ2, ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਹੋਰ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਉਪ-ਕਿਸਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਕ੍ਰਮਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ ਵੱਧ

ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ H3N2 ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 82 ਸਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ।

