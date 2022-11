ਜੇਪੀ ਨੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਮੁੜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਈ ਮੋਹਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਢਾ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੈ ਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਚੋਣ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

We definitely are in comfortable majority. Election has been contested under the leadership of Jairam Thakur and he will continue (to be the CM face): BJP national president JP Nadda when asked #HimachalPradeshElection2022 and CM face pic.twitter.com/Kz7lCyFw4b

