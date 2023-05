Jalandhar Bypoll Election 2023: जालंधर उपचुनाव के चलते जिले के सभी स्कूल-कॉलेज दो दिन रहेंगे बंद!

Jalandhar Bypoll Election 2023, Schools and Colleges Closed News in Hindi Today: जालंधर में 10 मई को होने वाले लोकसभा उपचुनाव 2023 को देखते हुए पंजाब सरकार ने गैर सरकारी और सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में दो दिन की छुट्टी का ऐलान किया है.

आपको बता दें कि जालंधर लोकसभा उपचुनाव 10 मई को होने जा रहा है और इसके मद्देनजर 9 और 10 मई को जिले के सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे. इस संबंध में आदेश डीसी जसप्रीत सिंह द्वारा जारी किए गए हैं.

पंजाब में जालंधर लोकसभा उपचुनाव 2023 सियासी अखाड़ा बन गया है और इस समय राजनीति पूरी तरह से गरमाई हुई है. यहां 10 मई को मतदान होगा. इस चुनाव में पंजाब की सत्ताधारी पार्टी और विपक्षी पार्टियों के बीच तनातनी देखने को मिल रही है. 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की शानदार जीत हुई थी और राज्य में पहली बार सरकार बनाने वाली पार्टी ने 117 में से 92 सीटों पर जीत हासिल की थी.

इस बीच, जालंधर की 9 विधानसभा सीटों में से 5 सीटों पर कांग्रेस और चार सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की थी. जालंधर में कांग्रेस का दबदबा माना जाता है.

आपको बता दें कि 14 जनवरी 2023 को राहुल गांधी की 'भारत जोड़ो यात्रा' के दौरान संतोख सिंह चौधरी की अचानक मौत हो गई थी, जिसके चलते यहां उपचुनाव होने वाले हैं.

इस बार भी कांग्रेस पार्टी ने चौधरी परिवार पर बाजी लगाई है और पार्टी ने दिवंगत चौधरी संतोख सिंह की पत्नी करमजीत कौर चौधरी को मैदान में उतारा है.

