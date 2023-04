Tejasswi Prakash in Pollywood: ਹੁਣ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ ਤੇਜਸਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼!

Jassie Gill and Tejasswi Prakash in next Pollywood song Door Hova Gey: ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਅਦਾਕਰਾ ਤੇਜਸਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜਸਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਮਰਾਠੀ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਤੇਜਸਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੇਜਸਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜਸਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਟੈਲੀਵੀਜਨ ਅਦਾਕਰਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ।

Jassie Gill and Tejasswi Prakash in the next Pollywood song Door Hova Gey:

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਗੀਤ 'ਦੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ' ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਸਟਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜਸਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਗਾਇਕ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ।

ਗਇਕ ਪੋਸਟਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਕੈਪਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ''#Doorhowange ਗੀਤ ਰਾਹੀਂ ਤੇਜਸਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੀਤ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਸਿਰਫ @drjrecords ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਯੂ ਟਿਊਬ ਚੈੱਨਲ 'ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਗਾਇਕ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੱਟ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਗੀਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੋਲੀਵੁਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਜਲਦ ਹੀ ਫਿਲਮ 'ਕਿਸੀ ਕਾ ਭਾਈ ਕਿਸੀ ਕੀ ਜਾਨ' ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦਾ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਜੱਸੀ ਗਿੱਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਦਾਕਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ, ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਨਾਲ ਸ੍ਰਕੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੂਬ ਮਸਤੀ ਕੀਤੀ।

