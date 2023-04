Parkash Singh Badal Last Rites Live Updates: पंच तत्व में विलीन हुए प्रकाश सिंह बादल

Parkash Singh Badal Funeral Last Rites in Punjab News Today in Hindi Live Updates: पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल का मंगलवार को मोहाली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया था जिसके बाद बीते कल बुधवार को उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए चंडीगढ़ के पार्टी कार्यालय में लाया गया था.

इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चंडीगढ़ पहुंचे और प्रकाश सिंह बादल को श्रद्धांजलि भेंट की. अंतिम दर्शन के बाद प्रकाश सिंह बादल का पार्थिव शरीर उनके गांव बादल ले जाया गया, जहां खेत में उनका अंतिम संस्कार हुआ. इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद थे.

