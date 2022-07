ਭਾਰਤ ਵਿਚ LPG Cylinder ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਐਨਾ ਸਸਤਾ ਸਿਲੰਡਰ!

ਚੰਡੀਗੜ: ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ, ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ LPG Cylinder ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ 3 ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 14.2 ਕਿਲੋ ਦਾ LPG Cylinder ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ‘Citizen First' ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ LPG ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ LPG ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

As a result of the ‘Citizen First’ policies of #ModiGovt the rise in the price of cooking gas in India is much lower than the global level.

Cooking gas prices around the world have risen on account of increase in input cost.@PMOIndia @PetroleumMin #LPG pic.twitter.com/9RZ4q1uMTf

