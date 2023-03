लुधियाना DMCH के छात्र ने NEET PG exam 2023 में 24वां रैंक हासिल किया

Ludhiana DMCH student Yashan Sharma ranks 24th in NEET PG exam 2023: दयानंद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (डीएमसीएच) संस्था के 2017 एमबीबीएस बैच के 23 वर्षीय इंटर्न यशन शर्मा ने NEET PG exam 2023 में 24वां रैंक हासिल किया है जो कि संस्थान के लिए बहुत गर्व की बात है.

यशन शर्मा ने परीक्षा में 800 में से 696 अंक हासिल किए, जिसमें 2023 में 2,08,898 उम्मीदवार शामिल हुए थे. यह परीक्षा 5 मार्च, 2023 को आयोजित की गई थी.

संस्था के लिए गर्व की बात है

यशन शर्मा की प्रशंसा करते हुए दयानंद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल डॉ संदीप पुरी ने कहा, "यह हर संस्थान और उनके शिक्षकों के लिए खुशी और गर्व का पल होता है जब उनके छात्र इतनी उल्लेखनीय सफलता हासिल करते हैं और NEET PG परीक्षा में टॉप-25 में आते हैं.

यशन शर्मा की मेहनत रंग लाई

यशन शर्मा ने कहा, "मैं ऐसे परिवार से आता हूं जहां कोई डॉक्टर नहीं हैं, इसलिए अपने परिवार में प्रथम होना अपने आप में मेरे लिए एक उल्लेखनीय बात है. यह मेरे जीवन के सबसे अच्छे पलो में से एक हैं क्योंकि आज मेरी कड़ी मेहनत और अथक प्रयास रंग लाई है."

अपनी तैयारियों के बारे में बताते हुए यशन शर्मा ने कहा कि उन्होंने स्वाध्याय पर जोर दिया और हर दिन 8 से 9 घंटे पढ़ाई को समर्पित किए. जब यशन ने अपनी उपलब्धि के बारे में उनके माता-पिता को बताया तो वह सातवें आसमान पर थे. यशन शर्मा के पिता, सुनील शर्मा, एक कारखाने की इकाई में कार्यरत हैं और उनकी माता बबीता शर्मा एक गृहिणी हैं.

