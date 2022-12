21 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ 52 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ

Man's marriage with elder woman Punjabi news: ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ 52 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜੋੜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਾੜਾ ਛੋਟਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਲਾੜੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਉਤਸੁਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਸ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਲਾੜੀ 52 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ।

ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ

ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ "ਪਿਆਰ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੱਭ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।" ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 52 ਸਾਲ ਦੀ ਲਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮੁੰਡੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ।’ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹਨ।

ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ "ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ‘ਚ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ?" ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ "ਇਹ ਘੋਰ ਕਲਯੁਗ ਹੈ।"

