Derabassi Gas Leak news: डेरा बस्सी में केमिक्ल फैक्ट्री में गैस लीक, सांस लेने में हुई समस्या

Mohali's Derabassi Gas Leak news: पंजाब में हाल फिलहाल में गैस लीक के कई मामले सामने आए हैं. सबसे पहले लुधियाना से गैस लीक का मामला सामने आया जहां 11 लोगों की मौत हो गई थी. इसके बाद एक गैस लीक का मामला नंगल से सामने आया जहां गनीमत रही की कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ. ऐसे में एक और गैस लीक का मामला डेरा बस्सी से सामने आ रहा है.

डेरा बस्सी से बरवाला जाने वाली सड़क पर सौरव केमिक्ल यूनिट 1 में बीती रात करीब 11 बजे गैस लीक होने से शहर में हफड़ा तफड़ी का माहौल बन गया. गैस लीक होने की खबर मिलते ही पुलिस व दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और गैस पर पानी का छिड़काव किया व गैस को लीक होने से रोकने की कोशिशें की लेकिन गैस ओर ज्यादा भयंकर होती जा रही थी.

इसके बाद दमकल विभाग द्वारा पानी का छिड़का करने से कुछ राहत मिली तो देर रात तक यह ऑपरेशन चलता रहा. गैस इतनी खतरनाक थी की आसपास के 2 से 3 किलोमीटर एरिया में घरों में सो रहे लोगों को सांस लेने में समस्या होने लगी तो लोग उठकर घरों के बाहर खुली हवा में निकल पड़े.

मौके पर पहुंचे एसएचओ डेरा बस्सी जसकंवल सिंह ने बताया की सौरव केमिकल नामक फैक्ट्री में जाइलीन नामक गैस के दो ड्रम पड़े थे, जिनमें से एक टूट गया और गैस लीक हो गई जिसके कारण लोगों को सांस लेने में समस्या आ रही थी.

बता दें कि गैस इतनी जहरीली थी कि सोये हुए लोगों को सांस लेने में समस्या आने लगी तो लोग परेशान हो गए. इस दौरान फैक्ट्री में 40 कर्मचारी काम कर रहे थे लेकिन किसी भी कर्मचारी के जानी माली नुकसान की सुचना नहीं आई है.

