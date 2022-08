MP ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਚੁੱਕਣਗੇ ਉਹ 'ਮੁੱਦੇ' ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੁਣਗੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ. 9910944444 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣਕੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਆਗੂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਦੇ ਜਾਨਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ’ਚ ਖ਼ੁਦ ਬੋਲਣਗੇ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਂਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ MSP, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਾਵਾਂ ’ਤੇ 12 ਫ਼ੀਸਦ GST, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਰਕਟ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

On behalf of the people of Punjab, I met the Hon'ble FM @nsitharaman ji today to convey two pressing issues. Firstly, the recent decision to impose 12 % GST on the serais that serve devotees to the Holy Golden Temple. This reminds one of Aurangzeb's jizya on pilgrims. (1/4) pic.twitter.com/Fx1l7vQAcw

— Raghav Chadha (@raghav_chadha) August 4, 2022