ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਯਾਰ ਦੱਸਣ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਮੁਸਤਫ਼ਾ, ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਧਮਕੀ

ਨੀਤਿਕਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਹ ਵੇਲੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ. ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ 'ਤੇ ਬੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ । ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਪਰ ਮੁਹਮੰਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ 'ਚ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ।

ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ "ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ" ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ "ਪਹਾੜ" ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

WHAT U KNOW THAT I KNOW, IS NOT EVEN TIP OF THE ICEBERG. I HVE IN MY POSSESSION A MOUNTAIN OF YR WRONGDOINGS WITH IREFUTABLE PROOFS. 3/N — MOHD MUSTAFA, FORMER IPS (@MohdMustafaips) September 19, 2021

ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੈਪਟਨ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੋਸਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਅਨੰਤ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ/ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ।

CAPT SIR, WE HVE BEEN FAMILY FRNDS FOR LONG. DON'T FORCE ME TO OPEN MY MOUTH.I KNOW U HVE INFINITE CAPACITY TO TELL BAREFACED LIES WITH A STRAIGHT FACE. ATTACK NSS DAY IN DAY OUT POLITICALLY BY ALL MEANS, BUT TO QUESTION HIS PATRIOTISM/NATIONALISM DOESN'T LIE IN YR MOUTH. 1/N — MOHD MUSTAFA, FORMER IPS (@MohdMustafaips) September 19, 2021

ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਵੀਟ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "14 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰ ਆਈਐਸਆਈ ਏਜੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਸੋਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

HAVING YRSLF LIVED IN AND SLEPT WITH A KNOWN ISI AGENT FOR 14 YRS, NOT TO MENTION HER INDISCRETIONS OF GROSS INTERFERENCE IN GOVT WORKING & TONS OF MONEY SIPHONED OFF IN OVERSEAS ACCOUNTS WITH YR FULL CONNIVANCE, U HVE NO BUSINESS TO ISSUE PATRIOTISM SLIPS.2/N — MOHD MUSTAFA, FORMER IPS (@MohdMustafaips) September 19, 2021

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਵੀਟ ਉਦੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਧੂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਮੁਖੀ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

