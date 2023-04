IPL 2023: इस सीज़न के बाद नहीं होगा PCA Stadium में आईपीएल का कोई मैच!

No IPL match in Mohali PCA Stadium after 2023 news: कोरोना महामारी के बाद से 2020 से पीसीए स्टेडियम को आईपीएल मैचों की मेजबानी करने का मौका नहीं मिला था. इस साल IPL 2023 में मोहाली के स्टेडियम के लिए कुल 5 मैच नियुक्त किए गए हैं. हालांकि बहुत कम लोगों को पता है कि इस साल का आईपीएल मोहाली के पीसीए स्टेडियम में आईपीएल का आखरी सीज़न है.

क्या? क्यों? कबसे? यहां नहीं तो फिर कहां? पंजाब के क्रिकेट प्रेमियों के ज़हन में यह सवाल आना एकदम लाज़मी है. और हो भी क्यों ना क्योंकि पंजाब का एकमात्र अंतराष्ट्रीय स्टेडियम होता था पीसीए.

एक मिनट! होता था मतलब? अब क्या कोई और स्टेडियम भी आ गया है? उत्सुकता होना भी बिलकुल लाज़मी है. तो जवाब है हां. अब पंजाब में पीसीए ही एकमात्र अंतराष्ट्रीय स्टेडियम नहीं रहा.

1994 में निर्मित पीसीए स्टेडियम आईपीएल के 16वें संस्करण में पांच मैचों की मेजबानी करेगा. बता दें कि इस स्टेडियम में आईपीएल के यह आखिरी मैच होंगे. PCA के अध्यक्ष अमरजीत सिंह मेहता द्वारा सांझी की गई जानकारी के मुताबिक यह आखिरी बार होगा जब मोहाली का पीसीए स्टेडियम आईपीएल मैचों की मेजबानी करेगा.

पीसीए स्टेडियम नहीं तो फिर कहां होंगे अब मैच?

बता दें कि अगली बार से मैच मुल्लांपुर के महाराजा यादविंद्रा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम (Maharaja Yadavindra Singh Cricket Stadium in Mohali's Mullapur) में हुआ करेंगे जो इस साल के अंत तक पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और 2024 में आईपीएल मैचों की मेजबानी करेगा.

Mohali PCA Stadium Pitch Report:

इतिहास इस बात का गवाह है कि इस स्टेडियम में आईपीएल मैचों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों की तुलना में बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने अधिक मैच जीते हैं.

