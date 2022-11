Odisha Explosion: ਕੇਂਦਰਪਾੜਾ 'ਚ ਵਿਸਰਜਨ ਜਲੂਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ, ਕਰੀਬ 30 ਲੋਕ ਹੋਏ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

Odisha Explosion news : ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰਪਾੜਾ 'ਚ ਇਕ ਵਿਸਰਜਨ ਜਲੂਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਦੌਰਾਨ 30 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ (Odisha Explosion)ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਪਾੜਾ ਜ਼ਿਲਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰਪਾੜਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਿਤੂਰਾਜ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

Odisha | Over 30 people were injured in explosions that took place while a fireworks competition was underway during an immersion procession at Balia Bazaar within Sadar PS in Kendrapara. All injured were admitted to Kendrapara District HQ Hospital: Amrut Rituraja, DM Kendrapada pic.twitter.com/EzDr6H9LLL

