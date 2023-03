Operation Amritpal Singh latest news: 'वारिस पंजाब दे' के प्रमुख अमृतपाल सिंह के खिलाफ पंजाब पुलिस द्वारा शुरू किये गए ऑपरेशन का आज यानी सोमवार को तीसरा दिन है और अब तक अमृतपाल फरार है. ऐसे में आईजीपी सुखचैन सिंह गिल ने प्रेस कांफ्रेंस कर अब तक के ऑपरेशन की पूरी जानकारी दी.

इस दौरान सुखचैन सिंह गिल ने कहा कि पंजाब पुलिस को अमृतपाल सिंह मामले में ISI एंगल और विदेशी फंडिंग का शक है. हालांकि अमृतपाल सिंह अभी फरार है लेकिन उसे पकड़ने की कोशिश की जा रही है.

सुखचैन सिंह गिल ने यह भी कहा कि 'वारिस पंजाब दे' के 5 सदस्यों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया है. उन्होंने आगे बताया कि "चार बंदियों को हिरासत के बाद असम के डिब्रूगढ़ भेज दिया गया। वे हैं दलजीत कलसी, बसंत सिंह, गुरमीत सिंह भुखनवाला और भगवंत सिंह। एक और बंदी, हरजीत सिंह - अमृतपाल सिंह का चाचा डिब्रूगढ़ - के रास्ते में है। उसे वहां ले जाया जा रहा है."

"अब तक 114 तत्वों ने शांति और सद्भाव को भंग करने का प्रयास किया। उन्हें राउंडअप कर गिरफ्तार कर लिया गया है। उनमें से 78 को पहले दिन गिरफ्तार किया गया, 34 को दूसरे दिन और दो अन्य को कल रात गिरफ्तार किया गया। 10 हथियार बरामद किये गए हैं," सुखचैन सिंह गिल ने कहा.

'आनंदपुर खालसा फौज' के बारे में, पंजाब आईजीपी ने कहा कि "जो बुलेटप्रूफ जैकेट और राइफलें बरामद हुई हैं उन पर और अमृतपाल सिंह के घर के गेट पर एकेएफ लिखा हुआ था। 'आनंदपुर खालसा फौज' नाम से एक जत्थेबंदी बनाने की कोशिश की गई थी."

