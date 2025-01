Guru Gobind Singh के 'प्रकाश पर्व' पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी और सीएम योगी ने अर्पित की श्रद्धांजलि अर्पित

Guru Gobind Singh Jayanti 2025: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को गुरु गोबिंद सिंह के 'प्रकाश पर्व' के मौके पर लोगों को बधाई दी और उम्मीद जताई कि उनकी शिक्षाएं सभी को धर्म, शांति और सौहार्द के मार्ग पर ले जाएंगी. गुरु गोबिंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे. उनकी जयंती को 'प्रकाश पर्व' के रूप में मनाया जाता है. खालसा पंथ की स्थापना करने वाले गुरु गोबिंद सिंह का जन्म 1666 में पटना साहिब में हुआ था.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 'गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के पावन अवसर पर सभी लोगों को बधाई. मानवता के कल्याण के लिए उनकी निस्वार्थ सेवा हमें प्रेरित करती है. गुरु गोबिंद सिंह जी ने हमेशा समानता और न्याय पर जोर दिया. उन्होंने कामना करते हुए कहा कि, उनकी शाश्वत शिक्षाएं हमें धर्म, शांति और सौहार्द के मार्ग पर ले जाएं.

Greetings to all on the sacred occasion of Prakash Parv of Guru Gobind Singh Ji! His selfless devotion to well-being of humanity continues to inspire us. Guru Gobind Singh Ji always advocated for equality and justice. May his timeless teachings guide us towards a path of…

