PSTET पेपर लीक मामले पर मुख्यमंत्री भगवंत मान का बयान, कहा- 'लाखों छात्रों के भविष्य के साथ धोखा'

PSTET SST Paper Leak news today: पंजाब PSTET 2023 के SST प्रश्न पत्र पर सवाल उठाए गए, जिसके बाद पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने PSTET परीक्षा लीक मामले की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं. अब इस मामले पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का बयान भी सामने आया है.

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लिखा, ''पेपर लीक.. यानी लाखों छात्रों के भविष्य के साथ धोखा... जो युवाओं के सपनों को चकनाचूर कर देता है. हमारी सरकार पंजाब के युवाओं के सपनों और उम्मीदों की सरकार है... पंजाब के TET के पेपर में लापरवाही और गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी... मैं पुलिस को दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करने का निर्देश देता हूं...'

PSTET SST Paper Leak news today: शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस का बयान

इससे पहले, पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने ट्वीट किया था, "हमारी परीक्षा प्रक्रिया में पूरी निष्पक्षता बनाए रखने के लिए, A++ NAAC ग्रेड यानी जीएनडीयू के साथ तीसरे पक्ष द्वारा आयोजित PSTET परीक्षा का निरीक्षण करने के लिए एक PS स्तर की जांच का आदेश दिया गया है ताकि दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ आपराधिक लापरवाही के लिए मुकदमा चलाया जा सके."

जीएनडीयू ने मामले पर खेद जताते हुए बिना शुल्क के दोबारा परीक्षा कराने की बात कही। बता दें कि प्रश्नपत्र में 60 प्रश्न थे और अधिकांश विकल्पों में उनके उत्तर दिए गए थे।

यह भी पढ़ें: Punjab Police Band news: अब शादियों के लिए भी बुक कर सकते हैं पंजाब पुलिस का बैंड, जानिए कितनी होगी कीमत

प्रश्न के चार विकल्पों में से एक विकल्प को पेपर पर गहरे काले रंग से हाइलाइट किया गया था। हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें से 60 फीसदी विकल्प सही पाए गए और कई परीक्षार्थियों ने इस पर सवाल उठाए।

यह भी पढ़ें: Oscars 2023: गुनीत मोंगा ने बढ़ाया पंजाबियों का मान! डाक्यूमेंट्री फ़िल्म ‘द एलीफैंट व्हिस्परर्स’ ने जीता ऑस्कर्स

(For more news apart from PSTET SST Paper Leak today, stay tuned to Zee PHH)