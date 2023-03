Punjab Internet latest news: पंजाब में इंटरनेट को लेकर नए आदेश जारी, इन जिलों में अभी भी बंद रहेगा इंटरनेट

Punjab Internet suspended latest news today: पंजाब में 'वारिस पंजाब दे' के प्रमुख अमृतपाल सिंह के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई के तहत 18 मार्च से राज्य में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं. इस बीच लोग इंतजार कर रहे थे कि कब इंटरनेट सेवाएं बहाल होंगी.

आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने इंटरनेट सेवाओं पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर नए आदेश जारी किए हैं. नए आदेश में लिखा है कि 23 मार्च तक इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं बंद रहेंगी.

हालांकि यह आदेश कुछ ही इलाकों के लिए जारी किए गए हैं. इनमें अमृतसर में तरन तारन, मोगा, फिरोजपुर, संगरूर, सब-डिवीजन अजनाला और मोहाली में वाईपीएस चौक और एयरपोर्ट रोड से सटे इलाके शामिल हैं.

गौरतलब है कि इन इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी और बाकी इलाकों में 12 बजे के बाद इंटरनेट सेवाएं बहाल हो जाएंगी.

इन दिनों 'वारिस पंजाब दे' संगठन के मुखी अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी को लेकर सस्पेंस बना हुआ है और खालिस्तान समर्थकों की गिरफ्तारी के बाद पंजाब में माहौल न बिगड़े इसके लिए पंजाब पुलिस अलर्ट पर है.

इसी कारण पूरे पंजाब में मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गईं हैं. हालांकि अब लोगों को राहत देते हुए कुछ ही इलाकों में यह प्रतिबंध लगाया गया है.

