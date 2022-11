ਪਿਆਕੜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ! ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਜਾਣੋ RATE

Liquor Price in Punjab: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਗਾਤਾਰ (New Excise Policy) ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪਿਆਕੜਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਮਹਿੰਗੀ (Liquor cheap in Punjab) ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਛੋਟ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਥੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ-ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ 25 ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਰੇਟ ਵੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਬਾਰਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ (Bars And Restaurants) ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ (Punjab Liquor Price) ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 25 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਘੱਟ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਤਲ ਦੀ ਉਹੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜੋ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਟਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਦਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਓਵਰਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਲੋ Apple ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਛੱਡ ਕੇ OPPO ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋਏ ਲੁਟੇਰੇ, ਘਟਨਾ CCTV 'ਚ ਕੈਦ

ਹੋਟਲ, ਬਾਰ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕੀਮਤ (Punjab Liquor Price List 2022) ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 100 ਪਾਈਪਰਸ (12 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ), ਟੀਚਰਜ਼-50, ਬੰਬੇ ਸੈਫਾਇਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ 15,600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 20,000 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਇੱਕ ਡੱਬੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1300 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਵਾਜ਼ ਰੀਗਲ, ਜੇਡਬਲਯੂ ਬਲੈਕ ਲੇਬਲ, ਗ੍ਰੇ ਗੂਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ 23,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਡੱਬਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਰਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ (Bars And Restaurants) ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਥੋਕ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਟ ਹੁੁੰਦਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।