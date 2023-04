Punjab Liquor News: पंजाब के ठेकों में शराब के मशहूर ब्रांड का स्टॉक कम

Punjab Liquor News: पंजाब में ठेकों पर भारतीय निर्मित विदेशी शराब (आईएमएफएल) के लोकप्रिय ब्रांडों के स्टॉक कम चल रहे हैं और ऐसे में कुछ क्षेत्रों में शराब का सेवन करने वाले लोग अपने पसंदीदा शराब से वंचित हैं. यहां तक ​​कि आबकारी विभाग का यह भी दावा है कि 2023-24 के लिए टॉप ब्रांड के लेबल पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं.

TOI की एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में शराब डीलरों के एक वर्ग का कहना है कि वे अभी तक अपने माल की भरपाई नहीं कर पाए हैं. उनका यह भी कहना है कि सिग्नेचर, ब्लेंडर्स प्राइड और रॉयल स्टैग जैसे ब्रांडों के मामले में वह पिछले वर्ष के कैरी फॉरवर्ड स्टॉक से काम चला रहे हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें आश्वासन दिया गया था कि अगले कुछ दिनों में डिलीवरी हो जाएगी.

एक डीलर ने कहा कि सबसे लोकप्रिय शराब ब्रांडों की ताजा आपूर्ति नहीं हुई है और यह पहली बार है कि ऐसे देरी हो रही है. इसी तरह एक और डीलर ने बताया कि ग्राहकों को उनके पसंदीदा ब्रांड से वंचित किया जा रहा है और परमिट दाखिल करने के बावजूद उन्हें अभी तक स्टॉक नहीं मिला है.

इस पर आबकारी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बयान दिया और कहा कि लेबल हटाने की प्रक्रिया तेज की जा रही है और अधिकांश प्रमुख ब्रांडों को मंजूरी दे दी गई है. उनका कहना है कि पूरी प्रक्रिया 30 अप्रैल तक पूरी हो जाएगी.

उनका यह भी कहा है कि लगभग 800 लेबल आमतौर पर अनुमोदन के लिए रखे जाते हैं क्योंकि सभी आवेदनों को संसाधित करने में समय लगता है.

गौरतलब है कि पंजाब कैबिनेट ने 10 मार्च को 2023-24 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी थी.

