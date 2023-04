Boxer Kaur Singh Death News: नहीं रहा मुहम्मद अली से लड़ने वाला पंजाब का इकलौता बॉक्सर कौर सिंह

Punjab's Boxer Kaur Singh Death News in Hindi Today: पंजाब से एक और दुर्भाग्यपूर्ण खबर सामने आ रही है कि अर्जुन अवॉर्ड और पद्मश्री अवॉर्ड से सम्मानित ओलंपियन मुक्केबाज कौर सिंह खनाल (Who was Boxer Kaur Singh?) का निधन हो गया है. बॉक्सर कौर सिंह पंजाब के इकलौते मुक्केबाज थे जिन्होंने मुहम्मद अली (Boxer Kaur Singh vs Muhammad Ali) के साथ मैच खेला था.

गौरतलब है कि बॉक्सर कौर सिंह पंजाब के इकलौते मुक्केबाज थे जिन्होंने मुहम्मद अली (Boxer Kaur Singh vs Muhammad Ali) के साथ मैच खेला था. यह मैच एक प्रदर्शनी मैच था.

बता दें कि वह पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे और उन्होंने आज यानी गुरुवार को कुरुक्षेत्र के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। मुकेबाज कौर सिंह को 16 गोल्ड मेडल मिले थे.

कौर सिंह का अंतिम संस्कार आज दोपहर करीब 2 बजे उनके पैतृक गांव खनाल खुर्द में किया जाएगा. मिली जानकारी के मुताबिक पंजाब सरकार के मंत्री भी उनके अंतिम संस्कार के लिए आ सकते हैं. इस बीच दिरबा इलाके में शोक की लहर है.

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी ओलंपियन मुक्केबाज कौर सिंह (Who was Boxer Kaur Singh?) के निधन पर दुख जताते हुए ट्वीट किया.

उन्होंने लिखा "ओलंपियन मुक्केबाज पद्म श्री कौर सिंह जी...जिन्होंने संगरूर के गांव खनाल खुर्द से एशिया खेलों में भारत का दबदबा बनाए रखा और देश को स्वर्ण पदक दिलाया... कौर सिंह आज हमें छोड़कर चले गए... इस शोक संतप्त और कठिन समय में परिवार के प्रति संवेनदा.”

इसी तरह पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने लिखा, ''पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित और एशिया गोल्ड मेडलिस्ट कौर सिंह जी के निधन की खबर सुनकर गहरा दुख हुआ. भगवंत मान सरकार ने उनकी जीवनी को पाठ्यक्रम में प्रकाशित करने का निर्णय लिया है ताकि युवा पीढ़ी उनके संघर्षपूर्ण जीवन से मार्गदर्शन ले सके."

