Parkash Singh Badal Death News: पंजाब के साथ-साथ चंडीगढ़ में भी छुट्टी का एलान!

Parkash Singh Badal Death News: पंजाब सरकार के बाद अब चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा भी आज यानी गुरुवार (27 अप्रैल) को पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल के सम्मान में, जिनका मंगलवार शाम मोहाली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया, छुट्टी (Chandigarh announces holiday news) का एलान किया है.

इस दौरान चंडीगढ़ के सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम और शैक्षणिक संस्थान 27 अप्रैल को पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के निधन के सम्मान और शोक के रूप में बंद रहेंगे (Chandigarh announces holiday news).

बता दें कि मंगलवार को केंद्र सरकार ने प्रकाश सिंह बादल के निधन के बाद 2 दिनों का राष्ट्रिय शोक घोषित किया था. राष्ट्रीय शोक के दौरान किसी भी कार्यालय में मनोरंजन के कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी जाती है.

शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक प्रकाश सिंह बादल का मंगलवार रात करीब आठ बजे मोहाली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया था. अस्पताल के अधिकारियों ने बताया था कि बादल को एक सप्ताह पहले सांस लेने में परेशानी होने की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

प्रकाश सिंह बादल के निधन की खबर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मंत्री राजनाथ सिंह, राहुल गांधी, योगी आदित्यनाथ, भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और अशोक गहलोत समेत कई दिगज्जों ने दुख व्यक्त किया था.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा था "श्री प्रकाश सिंह बादल जी के निधन से अत्यंत दु:ख हुआ। वह भारतीय राजनीति की एक महान हस्ती थे, और एक उल्लेखनीय राजनेता थे जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत योगदान दिया। उन्होंने पंजाब की प्रगति के लिए अथक परिश्रम किया और कठिन समय में राज्य को सहारा दिया।"

