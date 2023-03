Punjab News: लिफ्ट देने से पहले सोचें दो बार, लुधियाना में लिफ्ट के बहाने महिला कार लेकर हुई फरार

Punjab's Ludhiana Car Robbery Crime News: पंजाब के लुधियाना शहर से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है कि एक महिला काफी होशियारी से एक करनाल के रिटायर्ड PWD अधिकारी की कार लेकर फरार हो गई. वर्षों बाद मोगा लौट रहे भूपिंदर सिंह अपनी भतीजी से मिलने जा रहे थे. वहीं कस्बा जगराओं नज़दीक चौकीमान में महिला ने उनसे लिफ्ट ली. वह महिला कार के मालिक को मोगा जाने का रास्ता बताने की जगह मक्खू रोड़ पर ले गई.

रास्ते में कार का मालिक जब पेशाब के लिए उतरा तो महिला उसकी कार लेकर भाग गई. बताया जा रहा है कि घटना के तीन दिन बाद महिला की सीसीटीवी फुटेज मिली जिसमे महिला का चेहरा सामने आया. फिलहाल पुलिस उस महिला की खोज में लगी है और साथ ही उस महिला की फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई है.

महिला की बातों में आकर सौंप दी गाड़ी की चाबी

भूपिंदर सिंह के दामाद कंवरदीप ने बताया कि हरियाणा के करनाल निवासी उसके चाचा ससुर कई वर्षों के बाद उनसे मिलने के लिए मोगा आ रहे थे. भूपिंदर ने कहा कि जब वह अपनी कार लेकर चौकी मान के पास पहुंचे तो मुख्य सड़क पर एक महिला और पुरुष खड़े थे और उन्होंने कार को हाथ दिया तो उन्हें लगा कि शायद उनहे मदद की ज़रूरत है.

जैसे ही भूपिंदर सिंह ने कार रोकी तो उस व्यक्ति ने उन्हें महिला को मोगा तक छोड़ने को कहा जिसके बाद भूपिंदर सिंह ने उस महिला को लिफ्ट दी और वह महिला भूपिंदर सिंह को मुख्य अमृतसर रोड पर ले गई. इस दौरान वह रास्ते में पेशाब के लिए उतरे तो महिला ने उनसे चाबी की मांग की और कहा कि गर्मी बहुत है और AC बंद हो गया है.

यह भी पढ़ें: Punjab News: भाखड़ा में डूबे हिमाचल के दो युवकों के शव हुए बरामद, पुल के पास ले रहे थे सेल्फी

भूपिंदर सिंह ने महिला की बातों में आकर उसे चाबी सौंप दी और भूपिंदर सिंह के उतरते ही वह महिला गाड़ी लेकर फरार हो गई .

यह भी पढ़ें: Punjab Petrol Diesel price today: पंजाब में एक बार फिर बढ़ी पेट्रोल-डीज़ल की कीमतें

(For more news apart from Punjab's Ludhiana Car Robbery Crime, stay tuned to Zee PHH)